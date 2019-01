Come funziona e quanto costa la macchina Unesco

UN BOLLINO GARANZIA DI PUBBLICITÀ E PRESTIGIO

Nei 73 anni dalla sua istituzione, l'organizzazione ha riconosciuto 1.092 siti meritevoli di tutela, localizzati in 167 Paesi. L'Italia, dall'alto dei suoi 54 siti patrimonio dell'umanità, è al primo posto per beni tutelati. Il primo a essere riconosciuto è stato il sito preistorico della Valle Camonica (1979), l'ultimo la città industriale di Ivrea (2018). In molti pronosticano il sorpasso cinese, dato che il colosso asiatico ci tallona. Del resto, dal 2010 in poi le potenze emergenti sono diventate sempre più influenti e ghiotte di finanziamenti. Il riconoscimento non è solo un “bollino” da esporre ma anche garanzia di pubblicità e prestigio internazionale. Spesso, si anticipava, anche di finanziamenti per il mantenimento dei beni e la crescita del territorio, al fine di rendere le comunità dove sorgono i siti più ricettive al turismo. Per quanto riguarda i siti italiani, si ricordano brevemente il centro storico di Firenze, il Cenacolo di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie a Milano, Porto Venere, le Cinque Terre e le Isole di Tino, Tinetto, Palmaria, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli di Genova, le Dolomiti e l'Etna. Molti sono stati oggetto della fortunata trasmissione Rai Meraviglie curata e condotta da Alberto Angela, che ha contribuito a pubblicizzarli in tutto il mondo.

LA BATTAGLIA CONTRO IL CLIMATE CHANGE

Per estensione, oggi l'Unesco lavora anche per prevenire i cambiamenti climatici. Del resto, secondo una recente ricerca pubblicata su Nature Communications, sono una cinquantina i siti tutelati che potrebbero sparire entro questo secolo, sommersi dalle acque o messi a rischio dalla fragilità del territorio. La maggior parte si trova in Italia, che avrebbe dunque bisogno di politiche – e fondi – per tutelarli seriamente. Forse l'impegno di Lino Banfi, già apprezzato per il suo ruolo di testimonial dell'Unicef, potrebbe contribuire a cambiare la situazione.