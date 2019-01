Di Battista senior ha il vizietto di pagare in nero come papà Di Maio

DI BATTISTA JUNIOR: «UNA COSA SBAGLIATA CHE MI METTE IN DIFFICOLTÀ»

Uno scoop anticipato nel pomeriggio da Di Battista junior, in una diretta Facebook, con la quale ha voluto attutire lo choc dei propri fan: «Questa mattina mi ha chiamato mio padre e mi ha detto che è stato avvicinato da Le Iene in merito a una piccola azienda di famiglia. Gli hanno chiesto se c'è un lavoratore in nero e lui ha risposto di sì. È una cosa che mi ha detto mio padre qualche giorno fa. Mi sono incazzato». I motivi sono due: «È una cosa profondamente sbagliata», ha osservato, e poi perché questa rivelazione mette in difficoltà la sua attività politica «specialmente ora che sto tornando a dare una mano al Movimento 5 stelle e sto portando avanti certi temi come il "no" alla Tav».

DI BATTISTA SENIOR: «ASSUMERE REGOLARMENTE IN ITALIA COSTA TROPPO»

Insomma, ha spiegato "Dibba" riferendosi al padre, «comprendo, ma non lo giustifico. La prima e l'ultima cosa che voglio fare è dare una mano perché questa persona venga regolarizzata». In serata durante la trasmissione de Le Iene Di Battista senior ha spiegato che in Italia c'è tanto lavoro nero perché «assumere regolarmente costa un sacco di soldi». Poi la domanda secca: lei ha mai avuto dei lavoratori in nero? «Sì, pensi che scoop», ha replicato senza esitazioni Vittorio Di Battista. E alla domanda su quanti lavoratori abbia avuto in nero, ha risposto: «Uno, 4-5 ore alla settimana di media».