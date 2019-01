La polemica tra Macron e Di Maio sulla leadership in Italia

Mentre la campagna per le elezioni europee irrompe sul caso della Sea Watch 3, Luigi Di Maio e Matteo Salvini cominciano a differenziare le proprie posizioni. Da un lato il M5s si mantiene vicino all'alleato di governo, dall'altro abbozza una reazione nel campo prediletto dalla Lega, proponendo di far sbarcare i migranti per poi farli partire verso l'Olanda. Ma si riaccende lo scontro anche tra i gialloverdi e il presidente francese Emmanuel Macron. «Non risponderò» alle critiche che arrivano dal governo italiano, ha detto infatti Macron incontrando la stampa al Cairo, «è la sola cosa che si aspettano. Tutto questo è irrilevante. Il popolo italiano è nostro amico e merita dei leader all'altezza della sua storia». Immediata la replica di Di Maio, ospite di Non è l'Arena su La7: «Prima di farci la morale, liberi l'Africa dal neocolonialismo. Dice che io e Salvini non siamo all'altezza? Questo lo lasci decidere al popolo italiano». Per quanto riguarda i migranti della Sea Watch, a dettare per primo la nuova linea del M5s è stato Alessandro Di Battista: «Facciamoli sbarcare e portiamoli in Olanda, serve un incidente diplomatico perché l'Ue si assuma le proprie responsabilità». Il premier Giuseppe Conte, di rientro dal Golfo Persico, per ora tace.