Benedetto Della Vedova eletto segretario di Più Europa

«Sono felicissimo di avere l'onore, oltre che l'onere, di essere il primo segretario di +Europa che da oggi diventa un partito a tutto tondo», ha detto a caldo Della Vedova, subito dopo essere stato eletto. «La direzione di marcia è quella di avere +Europa alle prossime elezioni europee sulla scheda», ha quindi risposto a chi gli chiedeva se adesso il suo partito aderirà oppure no alla proposta di Carlo Calenda, che vorebbe dare vita a una lista unica in vista dell'appuntamento elettorale. Una risposta che sembra escludere questa eventualità. «Il mandato di questo Congresso», ha spiegato Della Vedova, «per me è chiaro: la strada su cui siamo incamminati è quella di lavorare sodo per allargare +Europa, per convincere, attraverso l'ascolto, il maggior numero possibile di italiani che noi siamo l'alternativa che cambia l'Italia nel nome dell'Europa». Concetto ribadito anche nel suo discorso di insediamento da segretario: «Abbiamo fatto un congresso straordinario, con una qualità della discussione e una pregnanza intellettuale e politica degli interventi che segnano un'alternativa politica sincera e vera rispetto alla discussione politica che abbiamo in Italia. Abbiamo, da qui al 26 maggio, quattro mesi esatti per lanciare la nostra sfida verso le elezioni europee e noi andremo così», ha concluso, mostrando alla platea il simbolo di +Europa.