Il papa su sesso, aborto, matrimonio per i preti e Venezuela

Il sesso non è un mostro, parola del papa. Ecco perché l'educazione sessuale dovrebbe essere sdoganata nelle scuole; no invece al celibato facoltativo per i sacerdoti. Parola del papa, che è intervenuto anche su altri argomenti più d'attualità come il caos in Venezuela. Francesco ha incontrato la stampa sull'aereo che lo ha riportato a Roma dopo il bagno di entusiasmo con i giovani della Giornata mondiale della gioventù 2019, a Panama, rilasciando una lunga intervista: «Mi terrorizza la violenza, temo uno spargimento di sangue», ha detto innanzitutto sulla difficile situazione in Venezuela per la quale ha detto di sperare in «una soluzione giusta e pacifica». Il Vaticano non può seguire le prese di posizione in ordine sparso della comunità internazionale: «Farei danni», ha detto il papa, auspicando che «si mettano d'accordo e chiedano aiuto» per una mediazione necessaria che possa evitare disordini e violenze.