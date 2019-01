Ecco perché Banfi non poteva essere destinato all'Unicef

La cosa, ha aggiunto, è stata riportata da vari giornali. Onestamente il primo che ho trovato è Dagospia che lanciava il presunto scivolone con pochissime righe di testo (come sempre scritte tutte in maiuscolo).

FLASH! – DI MAIO, CHE GAFFE: BANFI ERA DESTINATO ALL’UNICEF ANZICHE’ ALL’UNESCO! INFATTI IL PRIMO ERA PERFETTO PER NONNO LIBERO PERCHÉ SI OCCUPA DI ASSISTENZA UMANITARIA PER I BAMBINI. LA MISSIONE DELL'UNESCO, INVECE, È COSTRUIRE LA PACE ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, DELLE SCIENZE E DELLA CULTURA. L’EX BIBITARO HA CONFUSO FISCHI PER FIASCHI….

Spero non fosse Dagospia la fonte di Meloni, perché un politico dovrebbe rendersi conto che ogni cosa che pubblica va presa con sale in zucca. Un giornalista serio invece dovrebbe domandarsi se la nomina ad ambasciatore Unicef (Goodwill Ambassador) abbia qualche collegamento col governo in carica, e magari accorgersi che non è affatto così. Banfi difatti è ambasciatore Unicef da anni, e non è mai stata una nomina governativa, ma decisa direttamente dall'organizzazione.