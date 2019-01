La Lega è un partito, il Movimento 5 stelle un misto di umori

LE CONTRADDIZIONI DELLA COMPAGINE PENTASTELLATA

Completamente diversa (e fossi in loro me ne preoccuperei) la condizione dei 5 stelle. Come si vede per accentuare le contraddizioni della compagine pentastellata basta un Alessandro Di Battista qualsiasi in una pausa dei suoi viaggi intercontinentali per creare scompiglio. L’ultima uscita del barricadero pentastellato in appoggio a Maduro contro la, testuale, «megagalattica stronzata» della posizione europea, è l’emblema di quanto l‘ingestibile Dibba costringa i suoi ad affannosi distinguo. Qualche giorno prima, l’incommentabile uscita del senatore Elio Lannutti sui protocolli dei Savi di Sion cui Luigi Di Maio ha contrapposto un flebile dissenso, conferma quanto i grillini siano sempre meno un movimento e sempre più un gruppo di individui in libera uscita titolati a dire la loro su tutto come se nelle istituzioni non ci fossero mai entrati. Sono un misto di umori alimentato e tenuto insieme da un istinto protestatario e antipolitico. La Lega si considera e si muove come partito di governo a tutti gli effetti. I grillini invece, o almeno buona parte di loro, come se al governo non ci fossero mai arrivati.