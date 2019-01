"Scendi il migrante" e le altre polemiche politiche sulla Crusca

"Scendeteli". Firmato, ironicamente, dagli attivisti del presidio pro-accoglienza di Siracusa, che manifestano per far sbarcare i migranti a bordo della Sea Watch 3. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto così su Facebook: «L'Accademia della Crusca sarà d'accordo?!?». Non lo è, e l'ha precisato proprio il 28 gennaio 2019 dopo che in molti avevano parlato di una presunta "apertura" sulla trasformazione di alcuni verbi da intransitivi a transitivi a "furor di popolo". Può stare tranquillo anche il governatore veneto Luca Zaia, che intervistato da Striscia la notizia aveva manifestato tutto il suo dissenso contro l'uso di modi di dire tipicamente meridionali come "esci il cane": «Se continua cosi chiederemo l'abilitazione della parola "mona"». Non servirà. Ma quali sono state le polemiche politiche più accese a base di sdoganamenti, evoluzione della lingua e sontri fra puristi e innovatori? Vi "usciamo" - pardon, volevamo dire "sottoponiamo qua di seguito" - una carrellata dei casi che hanno fatto maggiormente discutere.

"SCENDETE I MIGRANTI": GIUSTO FARLO, MA NON SI PUÒ DIRE

L'ultimo polverone è stato sollevato dopo che l'11 gennaio l'Accademia della Crusca sembrava aver consentito l'utilizzo di "sedere" in forma transitiva: "siedi il bambino", per esempio. Tutta colpa dell'intervento di uno degli accademici, Vittorio Coletti. Che scriveva: «È lecita la costruzione transitiva di sedere? Si può rispondere di sì, ormai è stata accolta nell’uso». E ancora: «Diciamo insomma che sedere, come altri verbi di moto, ammette in usi regionali e popolari sempre più estesi anche l’oggetto diretto e che in questa costruzione ha una sua efficacia e sinteticità espressiva che può indurre a sorvolare sui suoi limiti grammaticali». Dunque liberi tutti? No, anche perché il titolo di quell'intervento era già piuttosto eloquente: "Siedi il bambino! No, fallo sedere!". Eppure in molti hanno travisato.