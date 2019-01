Cosa sapere sulle Regionali 2019

LA SFIDA DEL CENTRODESTRA

In Abruzzo, più che di coalizione di centrodestra bisognerebbe parlare di coalizione di destra. I partiti dati per favoriti nella coalizione, infatti, sono Fratelli d'Italia e Lega. Ma il partito di Matteo Salvini in regione si compone soprattutto di ex An e Msi. Non a caso, sarà proprio l'ex An oggi espressione di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, uomo di spicco della destra laziale vicino a Francesco Storace e Gianni Alemanno, a guidare la compagine di cui fa parte anche Forza Italia, anche se data “a traino”. Silvio Berlusconi, che in un primo tempo non sembrava intenzionato a spendersi più di tanto per questo appuntamento elettorale, è tornato a L'Aquila per la prima volta dalla fine dell'emergenza post-sisma, rivendicando il lavoro fatto nella costruzione delle new-town. Proprio dall'Abruzzo il Cav ha inviato segnali contraddittori alla Lega, che in regione è alleata. Prima ha bocciato la linea dura dei porti chiusi («Si continua a far credere che l’immigrazione sia il primo problema del Paese»), poi ha teso la mano a Salvini, assicurandogli il voto contrario di Fi all’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti.

LEGNINI FRONTMAN DEL CENTROSINISTRA

Il centrosinistra proverà a mantenere la Regione con la candidatura dell'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. Legnini sta giocando il tutto per tutto smarcandosi il più possibile dall'immagine, sofferente, del Pd. In più occasioni il candidato del centrosinistra ha infatti ribadito di non fare parte del partito, bandendo loghi e bandiere riconducibili alla politica nazionale. Mossa che gli ha consentito di contare sull'appoggio di LeU, di Italia dei Valori e dei centristi di Bruno Tabacci. Il Movimento 5 stelle giocherà nuovamente la candidatura dell'avvocato Sara Marcozzi, attualmente consigliera regionale.