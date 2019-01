L'Italia potrebbe ritirare le truppe dall'Afghanistan entro un anno

VERSO LA CHIUSURA DELLA MISSIONE IN IRAQ

Da tempo si parla di una contrazione del contingente in Afghanistan e di un dimezzamento di quello in Iraq, con l'annunciata chiusura nel primo trimestre di quest'anno della task force Praesidium, vale a dire i 470 militari a protezione della diga di Mosul. Tutto questo a fronte di un maggior impegno in Africa, dove sono concentrati gli interessi nazionali, specie con riferimento al controllo dei flussi migratori. In questo contesto va inquadrata la missione in Niger, la riconfigurazione di quelle in Libia e il previsto invio di un contingente in Tunisia nell'ambito di una operazione della Nato.

LE REAZIONI, M5S: «BENE LA PIANIFICAZIONE DEL RITIRO»

Quasi subito è arrivata una nota dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Esteri al Senato e alla Camera dei deputati che hanno colto con favore la notizia: «La decisione del ministero della Difesa Elisabetta Trenta di affidare al Comitato operativo di vertice interforze la pianificazione per il ritiro del nostro contingente in Afghanistan è molto positiva». «La pianificazione», hanno aggiunto, «dovrebbe coprire circa 12 mesi. In questo modo si potrà analizzare la posizione dell'Italia nell'orizzonte più ampio delle varie missioni internazionali in cui il nostro Paese è impegnato», concludono i parlamentari.