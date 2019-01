Destino incerto per il Cara di Mineo

A RISCHIO 200 LAVORATORI DELLA STRUTTURA

Se la struttura chiudesse, 200 persone si ritroverebbero senza lavoro. Se in passato il sindacato con l’appoggio dei sindaci dei paesi limitrofi aveva cercato di tutelare i posti, oggi, Antonio Santonocito sindacalista Snalv allarga le braccia: «Credo che i lavoratori, qualora il centro chiudesse, potranno prepararsi la valigia di cartone. In questi anni gli operatori del Cara di Mineo hanno offerto un servizio di qualità. È indispensabile per la Sicilia intera offrire delle opportunità compensative a chi per anni si è speso a servizio dello Stato. Se così non fosse molti di loro faranno i migranti, a loro volta, in altri Stati d’Europa, in cerca di lavoro. Come in Sicilia è comune fare».