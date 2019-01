Salvini è pronto a mettere italiani contro italiani

Nel Primo dopoguerra italiano furono tanti i movimenti di persone che si difendevano da sole, dagli ex combattenti, ai disoccupati, ai padroncini impauriti dalla rivoluzione rossa. Fino a che questa motivazione non trapassò in quella che portò questi mondi ad amalgamarsi per prendersi con la violenza lo Stato costruendo una nuova visione del mondo interamente reazionaria e ormai priva delle giustificazioni iniziali. Se questo è vero, e il voto europeo per Salvini potrebbe provarlo secondo i sondaggi, il centrosinistra ha due compiti primari davanti a sé : il primo è di unirsi senza se e senza ma, il secondo è di vivere senza senso di colpa il formarsi di questa base di massa reazionaria (non è colpa della sinistra l’esistenza di formazioni di tipo fascista) ma di immaginare come aggredirla culturalmente e politicamente.