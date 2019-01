I sondaggi politici del 28 gennaio 2019

GRILLINI STACCATI DI QUASI 8 PUNTI PERCENTUALI

Gli alleati di governo non se la passano altrettanto bene: il Movimento 5 stelle è staccato di quasi 8 punti (24,9%), in frenata dello 0,8% da sette giorni prima. Aveva ragione il premier Giuseppe Conte a raccontare alla cancelliera tedesca Angela Merkel, come testimoniato da quel fuorionda diffuso da Piazzapulita, tutta la preoccupazione dei grillini per i sondaggi in picchiata. Va male anche il Partito democratico, sceso a 17,2% dopo aver lasciato per strada lo 0,7%, e Forza Italia, lontanissima all'8,1% (-0,5%).