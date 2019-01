Perché il caso Sea Watch porta allo strappo definitivo governo e Vaticano

Giova ricordare che solo il 15 gennaio scorso, il presidente dei vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, aprendo i lavori del Consiglio episcopale permanente, aveva espresso non casualmente il suo pubblico ringraziamento agli «abitanti di Torre di Melissa» in Calabria, provincia di Crotone. «Mentre sul migrante e sulla persona fragile», – rilevava il cardinale, «stentiamo perfino a confrontarci con serenità, pronti come siamo a scaricare su di loro un malcontento sociale che – come sostiene papa Francesco – ‘enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l’onere dell’accoglienza’, la piccola comunità sulla costa crotonese ha scritto una pagina di segno contrario». «A fronte di quella cinquantina di profughi abbandonati in balìa delle onde», ricordava il capo dei vescovi italiani, «sindaco, forze dell’ordine, volontari e semplici cittadini hanno saputo esprimere una solidarietà corale. Sui poveri non ci è dato di dividerci, né di agire per approssimazione: la stessa posizione geografica del nostro Paese e, ancor più, la nostra storia e la nostra cultura, ci affidano una responsabilità nel Mediterraneo come in Europa». Parole che risuonano come una pietra tombale da parte della Chiesa - l’ennesima – per le posizioni oltranziste sull’argomento espresse e messe in opera dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.