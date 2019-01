Il Comune di Roma ha detto sì allo sgombero di CasaPound

IL TESTO DELLA MOZIONE

La mozione approvata dal Campidoglio giudica «non tollerabile che CasaPound possa protrarre la propria occupazione in un edificio di pregio per svolgere attività che alimentano un clima di tensione in città, rifacendosi alle ideologie fasciste e alle politiche di Benito Mussolini, violando le normative che non consentono tali comportamenti». Occorre dunque «proseguire il percorso di permuta dell'immobile finalizzato alla sua riqualificazione, avviando un percorso di confronto con la cittadinanza e le istituzioni territoriali per deciderne l'utilizzo futuro». La mozione ricorda inoltre che l'immobile è occupato dal 2003, mentre «solo nel 2008» venne costituita» l'associazione CasaPound. E oggi «è probabile che gli appartamenti all'interno della sede vengano affittati a terzi», nel silenzio delle istituzioni che non hanno mai accertato «il danno erariale prodotto da questa occupazione».

IL BLITZ "CONCORDATO" DELLA GUARDIA DI FINANZA

L'immobile di via Napoleone è occupato abusivamente da quasi 15 anni. Sul palazzo è stata recentemente aperta un'inchiesta della Corte dei Conti, con delega alla Guardia di finanza per accertare e fotografare lo stato dei luoghi. Ma i militari, che a ottobre del 2018 si sono presentati in sede, sono stati minacciati: «Se non ve ne andate finisce nel sangue», avrebbe detto loro un militante. Per evitare disordini, il blitz è stato quindi "concordato" dalle autorità con i capi del movimento, durante una riunione informale avvenuta il 15 ottobre.

LO STABILE È DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO

L'edificio occupato da CasaPound, di proprietà del demanio, si trova nel quartiere Esquilino di Roma. Si tratta di una palazzina di sei piani che ospita famiglie sotto sfratto, ma dove - secondo il pm contabile Massimiliano Minerva e il procuratore capo Andrea Lupi - avrebbero trovato alloggio anche amici e parenti di alcuni leader dell'organizzazione neofascista.

RAGGI HA CHIESTO IL SOSTEGNO DEL GOVERNO

La sindaca Raggi, già nel 2018, si era detta pronta a procedere contro CasaPound: «Quando il ministero degli Interni deciderà, noi saremo pronti. Conto su un sostegno del governo», aveva detto infatti la prima cittadina. Ora, con la mozione approvata in Campidoglio, Raggi può utilizzare uno strumento di pressione in più. Ma tutto dipende dalla reazione del Viminale.

LE PRIORITÀ DEL MINISTRO DEGLI INTERNI

Nel 2019 il ministero guidato da Matteo Salvini ha avviato una campagna di sgomberi nella Capitale, colpendo ad esempio il presidio umanitario Baobab Experience e il Cara di Castelnuovo di Porto. Gli edifici occupati sono circa 90 e 22 dovrebbero essere sgomberati entro la fine dell'anno. La precedenza, però, viene data a stabili pericolanti o sottoposti a iniziative giudiziarie. Lo stesso Salvini ha detto che il calendario «lo fanno le emergenze, prima vengono gli stabili di cui ho parlato, poi toccherà anche a CasaPound».