Salvini vuole evitare il processo per il sequestro sulla Diciotti

Il ministro degli Interni Matteo Salvini ci ha ripensato e adesso chiede di non essere processato per il caso Diciotti, chiedendo al Senato di negare l'autorizzazione a procedere. La svolta, che era nell'aria, arriva con una lettera indirizzata al direttore del Corriere della Sera in cui il leader leghista spiega che «non si tratta di un potenziale reato commesso da privato cittadino o da leader di partito. I giudici mi accusano di aver violato la legge imponendo lo stop allo sbarco, in virtù del mio ruolo di ministro dell’Interno. In altre parole, è una decisione che non sarebbe stata possibile se non avessi rivestito il ruolo di responsabile del Viminale». Salvini si richiama poi all’articolo 9, comma terzo, della legge costituzionale n. 1/1989, dove si spiega che il Senato nega l’autorizzazione «ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo».

