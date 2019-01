Flop di Grillo: battuto da Di Maio negli ascolti tv

Celentano, durante l'ultima puntata, ha scherzato sugli ascoltatori in fuga: «Padre, confesso i miei peccati: voglio sabotare l'audience per altre sei volte, fino a quando dei 6 milioni della prima puntata non ne sarà rimasto uno soltanto, è lui quello che cerco, perché non gliene importa se canto o ballo. È lui che salverà il mondo» ha detto parlando con "frate" Nino Frassica, prima di lanciarsi in un medley sulle note di Pregherò, Hot Dog Buddy Buddy e Rock Around the Clock.

ANZALDI: «ORA FRECCERO SI DIMETTE?»

«Flop di Grillo su Rai2: share del 4,3% sotto la media di rete e il peggiore delle reti Rai e Mediaset. Freccero senza vergogna aveva giustificato la serata dicendo che serviva a far crescere ascolti, invece ha trascinato la rete in fondo alla classifica Auditel: ora si dimette?», ha scritto su Twitter il deputato del Pd Michele Anzaldi.