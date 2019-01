L'imbarazzo del M5s con le spalle al muro sul caso Salvini-Diciotti

Alla fine, col passare delle ore, a prevalere nei pentastellati è stata la linea del sì. Con una conditio sine qua non: il "paracadute" del premier Giuseppe Conte, pronto ad assumersi, da presidente del Consiglio dei ministri, le responsabilità delle decisioni sulla Diciotti e forse anche a inviare - ma fonti di governo su questo punto non si si sono sbilanciati osservando come possa anche non servire - un atto formale al tribunale dei ministri.

PRESSING DELL'ALA ORTODOSSA PER VOTARE SÌ

Un vertice notturno è stato fissato per chiarire i termini di un'intesa che è soprattutto politica, e a fare il punto su un caso che rischia di essere un "bis" della Diciotti: il dossier Sea Watch. Sul voto in giunta, invece, è toccato a Di Maio ricompattare un Movimento che rischia di spaccarsi nuovamente. Perché una parte dei parlamentari, al di là dell'opportunità politica, è davvero convinta che quello di Salvini non sia un caso che rientri nelle fattispecie in cui dire sì all'autorizzazione. «È stata chiaramente una decisione politica, sarebbe un voto anche contro la nostra decisione», ha spiegato un parlamentare. Eppure Alessandro Di Battista a Porta a porta ha certificato la prevalenza del sì, al centro anche di un forte pressing dell'ala ortodossa.