Nel Pd l'unica idea buona l'ha avuta Paolo Gentiloni

La vicenda dei congressi del Pd dà ogni giorno titoli diversi. Ci sono giornate in cui si scrive che Nicola Zingaretti è sopra il 50% e altre in cui Maurizio Martina lo ha quasi preso. Concorrenti come Roberto Giachetti e Francesco Boccia sono fuori gara, interessati solo al terzo posto che li porterebbe alle primarie. E Giachetti sembra aver conquistato stabilmente questa posizione. Le primarie si faranno fra più di un mese e il maggior partito italiano di opposizione, che nei sondaggi perde a settimane alterne un punto che va e viene, non riesce a trasformare questa discussione interna in un evento che crei, non dico interesse, ma almeno attenzione nella pubblica opinione.