Anche una minoranza sovranista può boicottare l'Ue

IL GOVERNO ITALIANO CONTINUA LA PROPAGANDA ELETTORALE

Insomma, l’Europa non sta ancora per finire in padella, ma una ricetta ha bisogno di tanti ingredienti, tante piccole attenzioni e dettagli, e l’ascesa dei sovranisti potrebbe assicurar loro una minoranza abbastanza grande da complicare i piani delle politiche europee. Il governo italiano, per esempio, ha passato mesi a ripetere che dopo le elezioni ci sarà «un’altra Europa» a valutare il nostro bilancio. Sono aspettative buone elettoralmente ma non reali. Tuttavia più peso avrà il fronte sovranista in Europa più rallenterà il progetto europeo, rafforzando il proprio consenso che deriva proprio dalla lentezza con cui il processo di Unione avanza. In quest’ottica la violazione reiterata delle regole Ue da parte di singoli Paesi come Italia o Ungheria svolge la doppia funzione di accontentare la domanda di ribellione alle «imposizioni di Bruxelles» e di gettare sabbia negli ingranaggi dell’Unione.

SALVINI, ORBAN E LA FRAGILE ALLEANZA TRA EGOISTI

Gli europeisti, per il momento, sembra che non riescano a fare niente di meglio che confermare gli stereotipi dei populisti come sostenitori dello status quo a Bruxelles, alimentando la polarizzazione su tanti argomenti, facendo così il gioco di chi mira a dividere e non di chi punta a unire. Bisognerebbe semmai sfruttare la fragilità di una alleanza fra egoisti: quando Matteo Salvini chiede la redistribuzione dei richiedenti asilo che arrivano in Italia, è in posizione perpendicolare a Viktor Orban che invece vuole semplicemente tenere fuori i migranti dal suo Paese. Negli Usa accade lo stesso: il tranello della polarizzazione sta portando alla ribalta tra i democratici, candidati alla presidenza con posizioni molto radicali, col risultato di aumentare le chance di conferma di Donald Trump alla Casa Bianca nelle elezioni del prossimo anno. Tutti questi pensieri se ne vanno mentre mi gusto l’ultimo fiore (sono venuti perfetti: scrocchiano tra i denti, per poi rivelare un cuore di ricotta morbido e delizioso) e il mio pensiero passa dai fiori alla zucca. Una associazione di idee mi fa visualizzare una zucca scolpita come ad Halloween. Per fortuna che le elezioni europee si tengono a maggio e non a cavallo tra ottobre e novembre...