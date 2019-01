Perché dire «così aiutate Salvini» è un grave errore politico

Si guadagnino o no voti, l’Italia che si oppone ai sovranisti-populisti non può perdere l’anima. Si può anche perdere la battaglia, ma alzando la bandiera giusta. Ci sarà un tempo in cui i cittadini se lo ricorderanno. Gli oppositori di Salvini devono tenersi alla larga da quelli che vedono in ogni stormir di foglia un vantaggio per il ministro degli Interni e tifano per quieta non movere. No, facciamo cose, facciamo anche ammuina, ma deve essere chiaro a tutti che Salvini non deve avere un attimo di tregua, che la sua gente deve veder crescere un popolo avversario che non ha paura, che ha alzato la testa, che ha la schiena dritta. La destra che avanza con le sue idee reazionarie deve avere paura, sennò straripa. Glielo dobbiamo dire in romanesco: «Ve fate male!». È questa la lezione che viene dalla storia del nostro Paese.