Per Savona con il governo M5s-Lega l'Italia in Ue conta di più

«La mia sensazione è che la considerazione verso l'Italia sia aumentata, c'è stato un mutamento di clima», ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona in un'audizione al Senato sulle prospettive di riforma dell'Ue. «L'Italia», ha aggiunto, «conta di più perché ha una forte omogeneità, una maggioranza che altri governi non possono vantare. La nostra sensazione è che la trattativa (sulla manovra, ndr) sia stata un riconoscimento, le richieste che abbiamo avanzato sono state accontentate per certi versi».

L'AUDIZIONE DI SAVONA IN SENATO

«Noi non accettiamo soluzioni irrazionali sulla frammentazione della libera scelta delle banche, perché quando frammenti la libera scelta di portafoglio delle banche stai attenuando le loro responsabilità, mentre la responsabilità della gestione deve rimanere nelle mani degli istituti», detto Savona parlando dei dossier aperti a Bruxelles sulla riforma dell'Unione bancaria. Sul tema, il ministro ha sottolineato di avere una posizione rigida: «Non è questione se poi rimaniamo isolati, è un problema anche di dignità del Paese».

«SULLA BREXIT COSTRUITO MECCANISMO INFERNALE»

Con il negoziato sulla Brexit l'Ue ha «costruito un meccanismo infernale», a fronte del quale è «comprensibile» l'atteggiamento dei britannici, «che sono molto pragmatici», ha continuato il ministro. «L'Ue», ha aggiunto Savona sottolineando di esprimere un'opinione personale, «ha avuto un comportamento tale che hanno messo in piedi un deal, che poi ha generato un no deal, che serviva, più che per i britannici, per il resto dell'Europa, per dire: 'vedete cosa succede a uscire'».