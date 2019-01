Conte ha detto che l'Italia è in recessione tecnica

LA SPERANZA DI UN RISCATTO NEL SECONDO SEMESTRE 2019

«Abbiamo dati congiunturali che non sono favorevoli», ha detto Conte alla platea di Assolombarda, «non dobbiamo girare la testa dall'altra parte ma il dato positivo è che non dipende da noi. La Cina e la Germania, che è il nostro primo Paese per l'export» sono in contrazione. E se nei primi mesi del 2019 «stenteremo, ci sono tutti gli elementi per sperare in un riscatto soprattutto nel secondo semestre, lo dice anche il Fondo monetario internazionale. L'economia crescerà e dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo».

TRIA SI DICE TRANQUILLO SULLA TENUTA DEL DEBITO

Conte ha quindi ripercorso l'iter della legge di bilancio: «Con la manovra ci siamo spinti un po' oltre, ci ha portato vicini a una zona pericolosa, ma siamo riusciti a evitare una procedura di infrazione. Quel periodo ormai è alle spalle e adesso serve un periodo di sperimentazione su cui dobbiamo confrontarci». Lo scenario recessivo non sembra invece preoccupare il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «Non drammatizzerei, non credo che cambi molto per la situazione italiana. Credo che il nostro debito sia un buon affare. Ha rendimenti buoni e viene riconosciuto come un debito sicuro, una volta dissipati i dubbi sulla nostra partecipazione in Europa».