Quanto rischia la tenuta del governo dopo il caso Diciotti

Il caso della nave Diciotti può far cadere il governo? La tenuta dell'alleanza gialloverde ha traballato, soprattutto dopo che un imbarazzato Movimento 5 stelle ha fatto capire di essere orientato a votare sì all'autorizzazione a procedere da parte del tribunale dei ministri contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e abuso d'ufficio per aver trattenuto 137 migranti a bordo dell'imbarcazione ad agosto 2018. Il capo del Viminale con una lettera al Corriere ha spiegato di non voler essere processato, contrariamente a quanto sostenuto all'inizio. Sul "cambio di rotta" hanno pesato sia valutazioni giudiziarie (con la legge Severino in caso di condanna cadrebbe) sia riflessioni politiche (mettere in difficoltà i grillini?). In effetti una volta che la palla è passata ai cinque stelle, la Lega ha alzato il tiro. Per esempio l'esponente del Carroccio Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, intervistato a Radio anch'io è stato lapidario: «Dal mio punto di vista se il M5s vota sì c'è da rimettere in discussione tutto». Anche la stessa sopravvivenza della maggioranza. «Bisogna capire se il parlamento condivide le politiche del governo, non solo di Salvini. Se così non fosse, è chiaro che bisognerebbe fare una seria riflessione. Non si sta parlando di un processo a Salvini perché ha messo l'auto in divieto di sosta...».