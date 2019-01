Perché l'Emilia Romagna può impugnare il blocca trivelle

Aumentano le pressioni sulla regione Emilia-Romagna per fare ricorso alla Corte costituzionale e impugnare il Blocca Trivelle. Vuoi perché al largo della Romagna si "coltiva" quasi il 70 per cento del gas naturale estratto in Italia. Vuoi perché le nuove norme del governo colpiscono in maniera massiccia il distretto di Ravenna, un'eccellenza mondiale nell'impiantistica Oil&Gas a livello mondiale. Le sue maestranze - con l'appoggio delle autorità locali e di Confindustria - sono pronte a scendere in piazza il prossimo 9 febbraio alla manifestazione nazionale organizzata a Roma dai sindacati contro il governo. In Senato è stato votato l'emendamento inserito nel disegno di legge Semplificazione, che aumenta di 25 volte i canoni sull'estrazione di idrocarburi in mare e in terra e soprattutto congela per almeno 18 mesi ogni attività di esplorazione per trovare nuovo gas naturale o petrolio. Nonostante i dubbi nei giorni scorsi espressi dalla Lega difficilmente si farà marcia indietro: vuoi perché la maggioranza gialloverde non vuole creare ulteriori frizioni al suo interno, vuoi perché i Cinquestelle e il Carroccio hanno trovato un'intesa che sa di scambio. I pentastellati portano a caso il blocco delle trivelle, l'alleato ha ottenuto di girare alle Regioni le ricchissime concessioni per i bacini idrologici. Un tesoro che i vari governatori targati o vicini alla Lega come Attilio Fontana (Lombardia) e Luca Zaia (Veneto) non vogliono lasciarsi scappare.