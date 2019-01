D'Alema, Bersani e l'ammucchiatina di Zingaretti

D'ALEMA E BERSANI VEDONO IL M5S COME UNA COSTOLA DELLA SINISTRA

La ragione profonda del rifiuto di una grande coalizione sta in molti giudizi che sia D’Alema sia Bersani hanno a cuore. Il principale li vede impegnati nel definire i cinque stelle come una specie di costola, incrinata però, della sinistra. Il fatto che i pentastellati non abbiano battuto ciglio su ogni nefandezza di Matteo Salvini, il fatto che stiano governando, per dirla alla Vittorio Sgarbi, come capre, nulla toglie, a parer loro, alla natura profonda di sinistra del movimento che, liberatosi un giorno dall’abbraccio della Lega e passato sotto la pedagogia di illustri ex comunisti, potrà far sbocciare una specie di rosa nel pugno. La mia convinzione, detta brutalmente, è che i grillini siano irriformabili, più che tentare di allearsi con loro bisogna farli spaccare, ma questo richiede una strategia di contrasto che i dialoganti anti-ammucchiata neppure prevedono.