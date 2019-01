Cosa prevede il piano rifiuti del Lazio approvato da Zingaretti

La Regione Lazio punta a raggiungere il 70% di raccolta differenziata entro il 2025. L'obiettivo è contenuto nelle linee guida approvate dalla Giunta e presentate dal governatore Nicola Zingaretti. Il piano rifiuti punta sull'economia circolare e sul recupero per ridurre la quantità di spazzatura. L'assessore Massimiliano Valeriani ha spiegato che occorre «superare i Tmb e ridurre del 50% il fabbisogno di conferimento in discarica e inceneritori». Per farlo si prevedono tutta una serie di interventi e di nuovi investimenti: dall'introduzione della tariffa puntuale, secondo il principio che meno si inquina e meno si paga, ai contributi per la creazione di isole ecologiche e centri di compostaggio nei Comuni del Lazio, che negli ultimi sei anni hanno già ricevuto oltre 87 milioni di euro dalla Regione. Via libera anche alla riduzione degli imballaggi e al contrasto del consumo della plastica monouso, alla promozione dei centri per il riuso e alla realizzazione dell'innovativo compound industriale di Colleferro. Il piano prevede inoltre il rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza sugli impianti, per contrastare illeciti ambientali e infiltrazioni mafiose. Ma per quanto riguarda la città di Roma, Zingaretti è stato chiaro: serve una discarica di servizio. «Spero di sbagliarmi», ha detto il governatore, «se Roma raggiunge livelli di differenziata tali per cui la discarica non servirà sarò contento di essermi sbagliato. Però ho il dovere di dire che ai ritmi attuali e considerando il fatto che ogni 20 giorni devo cercare un presidente di Regione che prenda i rifiuti della Capitale, bisogna indicare la soluzione più congrua. Una città di 3 milioni di abitanti deve avere un sito dove conferire materiale trattato. Lo dico con spirito di collaborazione. Noi pensiamo che ci sia bisogno di questo sito».