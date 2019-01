I nodi della guerra tra Regioni e governo sul reddito di cittadinanza

I governatori avevano chiesto di potenziare i centri per l'impiego con 8 mila nuove figure: tra le quali - accanto ai tutor-navigator - servono assistenti sociali, psicologi del lavoro, informatici e amministrativi. Nell'ultima legge di bilancio, l'esecutivo ha inserito l'assunzione di soltanto la metà del personale richiesto, allocando 1 miliardo. Ma, appena approvata la manovra, gli enti locali si sono accorti di non poter bandire neanche i concorsi, perché frenati sia dal blocco del turnover sia dall'impossibilità di fare nuovi assunzioni per le Regioni in deficit. Servirebbero delle deroghe, che in un primo tempo erano previste nel Decretone, invece in questo testo c'è soltanto un dimezzamento delle risorse (da un miliardo a 448 milioni per il 2019) alle risorse per prendere nuove figure nei centri per l'impiego.

QUEI 120 MILIONI SVANITI NEL NULLA

Sempre nel Decretone le Regioni si sono viste cancellare i 120 milioni in più che il governo aveva inserito in manovra per finanziare il rilancio dei Cpi. Nel vertice con i tecnici del ministero del Lavoro, quelli delle Regioni chiederanno poi di girare ai Comuni - che non li vogliono - alcuni loro compiti. In primo luogo vogliono che siano i sindaci, come avviene per il Rei, a stabilire lo stato d'indigenza dei nuclei più poveri e di coordinare le politiche di assistenza. Quindi, vogliono che solo a questo livello si gestiscano quei i controlli sui possibili abusi nella percezione del reddito, che il Decretone impone anche agli stessi centri per l'impiego.