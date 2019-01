Che idea bislacca fermare Salvini per via giudiziaria

LA GRAN PARTE DEL PAESE APPOGGIA IL LEADER DELLA LEGA

​Si può ironizzare sul vitalismo del Capitano, sul suo recitare la parte dell’italiano medio che ha sommamente a cuore il destino dei suoi connazionali per i quali quotidianamente si immola e si trasfigura (o finge di), ma le scene di giubilo e i cori da stadio che lo accolgono nelle piazze italiane, e che il suo spin doctor Luca Morisi non manca mai di mostrare, dicono che sul caso Diciotti o quello più recente della Sea Watch la gran parte del Paese sta dalla sua parte. Cosa che può non piacere, personalmente non ci piace affatto, ma che non deve indurre a grossolani errori di prospettiva: il problema non è delegittimare Salvini, magari attraverso un processo che ne accerti le violazioni di legge e lo condanni, ma sconfiggere l’ideologia che rappresenta e che è diventata purtroppo dominante nell’immaginario collettivo.

LA SUA PRESA DI POTERE È AVVENUTA PER VIA DEMOCRATICA

Chi nelle gesta del Capitano intravvede i prodromi della dittatura, della deriva autoritaria che starebbe fagocitando le istituzioni democratiche, dovrebbe sempre ricordare che la presa del potere da parte del Carroccio e del suo incontrastato capo è avvenuta per via democratica. Sono gli italiani che lo hanno votato, e sono loro che di settimana in settimana ne stanno facendo crescere il consenso. Invece, esattamente come è accaduto con Berlusconi, si tende a rovesciare i termini della questione: il consenso esiste solo perché ci sono dei leader che lo coagulano, e si scioglierebbe come neve al sole se solo questi uscissero di scena. Ora, è pensabile, e la parabola del Cav lo testimonia, che la presenza in campo del leader sia un formidabile propellente al proselitismo, ma non che determini in toto l’esistenza di opinioni e movimenti. Detto altrimenti anche se con amara consapevolezza: a negare l’approdo a una nave con a bordo dei disperati che scappano da violenza e povertà non è Salvini. Sono i milioni di italiani che, plaudendo alle sue idee, lo votano in massa.