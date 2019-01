Cosa ha detto Salvini a Porta a Porta

Il vicepremier Matteo Salvini sarà ospite della puntata di Porta a Porta in onda giovedì 31 gennaio. Nel corso del colloquio con Bruno Vespa, il leader della Lega ha toccato le principali questioni politiche che si sono aperte negli ultimi giorni, a partire dal caso Sea Watch. «Prenderemo un solo migrante», ha detto Salvini, «sono contento, la linea della fermezza ha convinto l'Europa. A bordo si dichiarano tutti 17enni, verificheremo». Nessun passo indietro, quindi: «Ho difeso i confini di questo Paese, l'ho fatto e lo continuerò a fare. Non mi sostituisco ai giudici, ma mi risulta che ci siano più elementi di irregolarità nella Sea Watch. Col mare in tempesta invece di andare in Tunisia sono venuti in Italia. Quanto meno strano».

«PROCESSO PER LA DICIOTTI? UN'INVASIONE DI CAMPO»

Quanto invece al caso Diciotti, il ministro dell'Interno ha ostentato una certa tranquillità: «Sull'autorizzazione a procedere ognuno voti secondo coscienza, mi sorprende che con le tante cose che ci sono da fare in Sicilia si lavori su un atto politico che rifarei. Chi ha letto le carte sa cosa è successo, è stato un atto politico. Lascio ai senatori del M5s la loro scelta, ma penso che voteranno di conseguenza, avranno le idee chiare». Della lettera spedita al Corriere della Sera, con cui Salvini ha annunciato di aver cambiato sull'opportunità di essere processato con l'accusa di sequestro di persona, il ministro ha raccontato un retroscena: «Avevo avvertito della lettera la presidenza del Consiglio e il vicepremier Di Maio. Io ero tranquillo. Ma tutti gli amici mi hanno detto che il processo sarebbe stata un'invasione di campo senza precedenti. Il Senato dovrà dire se l'ho fatto per interesse pubblico o mio capriccio personale. È stato un atto politico che rifarei, ho agito da ministro, mica da milanista».

ANNUNCIATO UN DECRETO LEGGE PER SBLOCCARE I CANTIERI

Salvini ha parlato anche dei dati Istat che hanno certificato l'entrata dell'Italia in recessione tecnica: «Alla fine di questo anno avremo il segno più, ne sono convinto. Escludo manovre correttive, se ce ne saranno saranno solo per ridurre le tasse». Infine, sul dossier grandi opere, il ministro ha annunciato un «decreto legge cantieri veloci, con testo pronto entro il mio compleanno, ovvero il 9 marzo, per dimezzare i tempi per far partire i lavori. Voglio vedere in parlamento chi dice di no, chi dice di voler perdere tempo». Sulla Tav Torino Lione nessuna novità: «Non ho visto lo studio costi-benefici, rispetto il lavoro del ministro Toninelli. Parlando con i tecnici si può aggiornare l'opera. Ci sono spese che possono essere eccessive, come la mega stazione di Susa, ma l'Italia non può essere isolata in Europa». In ogni caso «non ci sarà alcuna crisi di governo, quindi non mi pongo il problema. Un conto sono le scelte locali, un altro le scelte nazionali. Non c'è nessun sondaggio, neanche quello più allettante, che mi possa spingere a far cadere questo governo. Ho una parola sola».