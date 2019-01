Il governo ha smentito l'ipotesi di nuovi tagli alla Sanità

CONTE: «DA NOI NESSUN TAGLIO»

A respingere qualunque ipotesi di sforbiciata al Servizio sanitario è stato lo stesso presidente del Consiglio: «Come governo», ha affermato a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica, «vi assicuro che faremo il massimo per garantire il diritto alla salute, per adottare misure concrete, penso alle liste di attesa assolutamente da abbreviare, per garantire l'accesso alle cure a tutti, e per fare in modo che da Nord a Sud sia garantito l'uniformità dei Livelli essenziali di assistenza». Dunque, «nessun taglio, noi», ha ribadito, «investiamo su sanità, ricerca e innovazione tecnologica».

GRILLO: «RECESSIONE FRUTTO DI UNA CONGIUNTURA INTERNAZIONALE»

Posizione rimarcata anche dalla titolare alla Salute: «Per fare tagli alla spesa sanitaria devono passare sul mio cadavere. Abbiamo appena visto quanto investire in sanità oggi significhi risparmiare domani», ha aggiunto. «Sarebbe folle, come se in una famiglia non si investisse nella cultura dei figli. La scelta peggiore che si può pensare di fare». Il contesto generale resta però per l'Italia quello preoccupante di recessione tecnica, certificato anche dall'Istat. Una situazione, secondo Giulia Grillo, che rappresenta «un effetto di una congiuntura internazionale che non dipende dalla nostra economia e influisce certamente, ma non è imputabile a questo governo».

«LA MANOVRA CI PROTEGGERÀ DALLA RECESSIONE»

Con questa manovra economica, ha invece evidenziato Grillo, «evitiamo di avere effetti negativi che avremmo avuto con politiche di austerità». E tra le misure che faranno ripartire l'economia ha citato i 4 miliardi stanziati per l'edilizia sanitaria. Ma i motivi di tensione nel settore della Sanità pubblica non mancano, a partire dalla denuncia dei sindacati della cancellazione, nell'ambito del Dl Semplificazioni passato ora alla Camera, dell'emendamento che permetteva le assunzioni di nuovi medici e personale.

LE TENSIONI PER LE MANCATE ASSUNZIONI

Un fatto che la Fp Cgil ha definito «gravissimo», sottolineando come il Ssn sia «sotto attacco, anche da questo governo». Uno spiraglio è stato comunque aperto dal ministro Grillo, la quale ha assicurato che su tale emendamento «si continua a lavorare», pur dicendosi «molto arrabbiata con quella parte della Ragioneria che continua a bloccare un emendamento che questa maggioranza vuole e che non provocherebbe alcun problema nei bilanci regionali». Intanto, i sindacati restano sul piede di guerra: «la valorizzazione della sanità», ha affermato la Fp Cgil, «sarà nelle rivendicazioni che porteremo nella grande manifestazione unitaria che Cgil-Cisl-Uil hanno proclamato per il 9 febbraio».