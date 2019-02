Finalmente con Landini la sinistra può tornare all'attacco

LANDINI NON DEVE AVERE PAURA DI SFIDARE L'IMPOPOLARITÀ

Ci vuole tempo. Tuttavia Landini non ne avrà. Il segretario della Cgil deve anche stare attento a non farsi descrivere, dalla destra e da quei residui di sinistra riformista col sopracciglio alzato, come un personaggio buffo. Non diventi personaggio ma al tempo stesso non abbia paura di chi lo deriderà, lo sfotterà per il suo abbigliamento, manderà su YouTube gli eventuali zoppichii sulla lingua. La forza di Landini è di essere Landini, cioè il primo dirigente della sinistra, dopo molti anni, ad avere “cazzimma”, a non amare la politica politicante, a non farsi suggestionare dai salotti, a sfidare l’impopolarità. Già vedete che a destra, soprattutto Zelig-Salvini, sono preoccupati. Non commetta però il Nostro l’errore di sognare una democratizzazione del Movimento 5 stelle. I grillini erano salviniani prima di Matteo Salvini.