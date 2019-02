Castelli ha chiesto al Pd di riferire in parlamento sulla recessione

Sull'opportunità che il ministro Giovanni Tria riferisca in Aula sulla recessione tecnica, come chiede il Pd, il sottosegretario M5s all'Economia Laura Castelli rilancia e commenta: «Non abbiamo paura di riferire in parlamento sulle nostre azioni. Ma piuttosto il Pd riferisca in Aula sugli effetti negativi delle sue misure». È bastata questa dichiarazione della pentastellata in un'intervista al Corriere della Sera per scatenare la polemica sui social.