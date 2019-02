Cosa c'è dietro il viaggio di papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti

IL TAVOLO SU DIRITTI UMANI ED ESTREMISMO

È un altro evento eccezionale per la penisola araba, nell'anno che gli Emirati hanno proclamato della tolleranza. Le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, e più che mai le vittime rifugiate all'estero, non possono che denunciarne l'ipocrisia: è recente la denuncia di prigioni segrete in Yemen, luogo di torture per mano di miliziani addestrati e armati dagli Emirati, in appoggio ai sauditi. Nondimeno quanto andrà in scena tra qualche giorno tra Doha e Abu Dhabi è un segnale: le violazioni, incluse quelle sul lavoro degli immigrati che per la larga maggioranza sono cattolici, non scompariranno come anche l'estremismo religioso finanziato a lungo dalle petromonarchie del Golfo, ma intanto verranno affrontate. Sulla religione e nei costumi le cose stanno lentamente cambiando anche in Arabia Saudita.

IL QATAR CHIEDE L'INTERCESSIONE DEL PAPA

Fuori dall'agenda ufficiale, Francesco pare disposto anche alla difficile mediazione sulla questione del Qatar. Senza fare rumore, il 31 gennaio 2019 ha ascoltato in Vaticano l'alto funzionario di Doha Ali bin al Samikh al Marri, a capo della Commissione nazionale sui diritti umani (Nhrc), che gli ha presentato l'ultimo rapporto del 2018 stilato in Qatar sulle violazioni dei diritti umani commesse degli Emirati, in seguito alle misure unilaterali disposte contro Doha. Dal giugno 2017 è negato agli studenti del Qatar di iscriversi o di completare gli studi in scuole o università degli Emirati; e con il blocco aereo, navale e delle frontiere sono vietati i ricongiungimenti delle famiglie miste, frequenti tra la popolazione araba che per oltre un millennio ha convissuto in un califfato comune, in una penisola che non aveva confini.