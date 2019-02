Il reddito di cittadinanza targato M5s è una lotteria

REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100: IDEE VECCHIE

Ma per arrivare rapidamente al dunque e al presente la prima osservazione critica riguarda l’apparente novità del reddito di cittadinanza, che in realtà abbinato a Quota 100 è quanto di più vecchio si potesse mettere assieme. Non tanto perché le prime teorizzazioni hanno qualche secolo. Ma soprattutto perché tutte le politiche di contrasto alla povertà (e alla disoccupazione) attualmente in campo fanno riferimento a un mondo del lavoro che è in rivoluzione. Tuttavia per non andare troppo indietro è con Franklin D. Roosevelt, dopo la Grande Depressione del 1929, che il tema diventa contemporaneo. Con il Social Security Act, viene infatti creato il programma anti-povertà noto come Sostegno alle famiglie con figli a carico o Welfare.

I FATTORI CHE HANNO ACCELERATO LA SCOMPARSA DEL LAVORO TRADIZIONALE

In seguito non sono mancate proposte a sostegno di persone e lavoratori in difficoltà, soprattutto negli Usa nei decenni ‘60 e ‘70, da parte di economisti e politici, sia progressisti sia conservatori. Non è però casuale che il tema di un reddito minimo o di base ritorni di prepotente attualità dopo la grande crisi del 2007, caratterizzata dall’impoverimento delle classi medie e dalla crescente disoccupazione. Globalizzazione e automazione, dunque delocalizzazione delle produzioni e trasferimento alle macchine del lavoro umano sono stati i fattori acceleranti di un processo la cui distruttività è stata evidenziata dall’Università di Oxford nel 2013. In un report, ormai un classico, in cui si prevedeva, nel giro di 10/15 anni, la scomparsa del 47% dei lavori tradizionali. Un disastro (annunciato) che associato alla crescente insostenibilità dei sistemi previdenziali e di protezione sociale richiede idee e proposte che abbiamo respiro e visione, oltre che concretezza. Tutte qualità che mancano al reddito di cittadinanza versione gialloverde, che non è una proposta organica ma un taglia e incolla di pezzi presi qua e là. Fondamentalmente un ricalco di quel che si fa in Germania (sussidio in cambio di tre offerte di lavoro, che se vengono rifiutate comportano una riduzione e infine l’esclusione dal sussidio), con una spruzzata di anglismo (i famosi navigator) e un importo che al di là del roboante proclama «abbiamo abolito la povertà» sarà, per un’ampia platea, poco di più di quello già previsto nel reddito d’inclusione varato dal governo Gentiloni.