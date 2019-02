Luigi Di Maio: «Coi 5Stelle al governo la Tav non ha storia»

«Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro». Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov’è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista. «Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che è a zero come cantiere. Ma quando tutti i signori che in questi anni hanno sostenuto Renzi e Berlusconi stanno da una parte, il M5s sta dall’altra, dalla parte delle opere utili come la nuova metro a Torino, una linea Roma-Pescara, la Tav Palermo-Catania. Quando i signori dei grandi potentati che hanno ridotto il Paese in queste condizioni tifano per un’opera inutile come la Torino-Lione il M5s sta col popolo», ha poi aggiunto.

SALVINI: «FIDUCIOSO CHE LA TAV SI FACCIA»

L'intervento di Di Maio arriva a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate dall'altro vicepremier, Matteo Salvini, a La Stampa dopo la visita al cantiere della Torino-Lione. «Non mi farete mai litigare con i 5Stelle. La stabilità di governo non è messa in discussione. Sono fiducioso che la Tav si faccia. Ragioneremo con pacatezza e, come facciamo sempre, troveremo un compromesso. Nessuno di noi è un ultras che rimane fermo sulle sue posizioni», aveva detto il leghista. «Bisogna andare a vedere per capire di cosa sto parlando. Una cosa è parlarne in via teorica e guardare in televisione quello che è stato fatto, un'altra cosa è vedere di persona come ho fatto io. È una grande opera ingegneristica, un miracolo italiano. Ci porterei in visita deputati, senatori, i sindaci. Ci dovrebbero andare anche le scolaresche in quelle gallerie», ha continuato il ministro dell'Interno. «Poi possiamo metterci attorno a un tavolo e discutere perché i 5Stelle hanno ragione nel dire che il progetto originario è stato sovrastimato. Possiamo, anzi dobbiamo rivederlo», ha aggiunto. E rivolgendosi a chi parla di rischi per la salute delle persone, ha detto: «I dati dell'Università di Torino, sezione Medicina del lavoro: assicurano che non esistono, non c'è l'amianto». Secondo Salvini non esisterebbe nemmeno un problema sull'impatto ambientale: «Si tolgono dalla strada un milione di Tir all'anno che vuol dire tre milioni di tonnellate di CO2 in meno nell'aria».