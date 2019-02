Tutte le volte che è entrato in scena il Tribunale dei ministri

TRA APPALTI E MAZZETTE

Il primo a fare i conti con il nuovo sistema fu il ministro ai Lavori pubblici Franco Nicolazzi, condannato per concussione nell'ambito dell'inchiesta “carceri d'oro”, scandalo scoppiato nel marzo 1988 con l'ammissione da parte del titolare della società Codemi, Bruno De Mico, di aver elargito a Nicolazzi 2 miliardi di lire per ottenere gli appalti per i lavori in alcuni istituti di pena e per gli aeroporti di Genova e Venezia. Dopo la condann, il socialdemocratico lasciò la politica attiva. Percorso più accidentato per l'ex ministro della Giustizia Clelio Darida, prosciolto dal Tribunale dei ministri per insussistenza probatoria e poi nel 1993 travolto dall'inchiesta sull'ampliamento della metropolitana di Roma che lo portò perfino in carcere. Riconosciuto innocente, ricevette un risarcimento dal Tesoro di 100 milioni di lire. Più o meno nello stesso periodo il titolare del dicastero della Sanità, Francesco De Lorenzo, dopo 23 giorni di arresti domiciliari, tornò in carcere per decisione del Tribunale dei ministri: fu condannato a cinque anni per associazione a delinquere e corruzione in relazione a tangenti ricevute dalle industrie farmaceutiche.

IL POST MANI PULITE

Tramontata Mani Pulite cessano rinvii a giudizio e condanne, ma non le inchieste: i faldoni sono continuati ad approdare sulle scrivanie dei Tribunali dei ministri, dove però hanno fatto la polvere. Tra i casi che possiamo ricordare, si ipotizzò l'accusa di concussione a carico di Franco Marini per avere, nel 1995 da ministro pro tempore del Lavoro e della previdenza sociale, concesso una serie di prepensionamenti a 365 dipendenti del gruppo di Stato Sme. Secondo i pm ci sarebbe stato, in cambio, l’acquisto da parte dell’azienda di spazi pubblicitari sul settimanale ciellino Il Sabato. La Camera però non diede l'autorizzazione a procedere.