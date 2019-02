Brexit, c'è un piano per evacuare la regina in caso di no deal

Sì, la Brexit fa tremare anche - e soprattutto - Buckingham Palace. Tanto che esisterebbe, secondo quanto riportato dal Sunday Times, un piano segreto che prevede l'evacuazione da Londra della regina e altri membri della famiglia reale in caso di disordini scatenati da una Brexit con no deal. Ovvero l'usicta della Gran Bretagna dalla Comunità europea senza l'auspicato (soprattutto dagli inglesi) raggiungimento di un accordo con Bruxelles.

IL PIANO DI EVACUAZIONE DELLA REGINA

Il piano esiste già da tempo, ancor prima della possibilità Brexit. Il governo britannico, infatti, ha rispolverato il programma di evacuazione della famiglia reale da Londra già pensato nel periodo della Guerra Fredda. Il suo nome in codice sarebbe Operation Candid e nelle ultime settimane sarebbe stato aggiornato per diventare operativo a tutti gli effetti. Il piano era infatti stato pensato in caso di un attacco nucleare lanciato dall'Unione Sovietica. A grandi linee prevede il trasferimento della regina Elisabetta e del consorte duca di Edimburgo da Londra in un luogo segreto.

I DUBBI DELLA REGINA

E se il piano è stato pensato nei minimi dettagli, allo stesso tempo ci sarà da convincere la regina. Donna forte e tenace che non si è mai sottratta ai suoi impegni e obblighi nei confronti dei sudditi inglesi. Una cosa appresa già ai tempi della Seconda guerra mondiale quando Elisabetta, insieme ai genitori, era rimasta a Londra nonostante i continui e incessanti bombardamenti organizzati dalla Germania nazista per piegare la capitale dell'Inghilterra. Difficile quindi che la 92enne sovrana decisa di lasciare l'amato Buckingham Palace anche se davanti a una folla arrabbiata.