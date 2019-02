Continua lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav

Continua la tensione nella maggioranza sulla questione Tav. Dopo la visita di Matteo Salvini ai cantieri di Chiomonte e il successivo veto di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista nel proseguire i lavori sulla Torino-Lione, la parola è passata nuovamente al leader della Lega. «Non siamo al mercato, io ti dò questo tu mi dai quello. Si tratta di una roba fatta da vecchi governi. Non ho bisogno di aiutini, ho fatto il ministro, io blocco gli sbarchi, sveglio l'Europa e fermo i morti e le partenze. L'ho fatto e lo farò. Poi sulla Tav aspettiamo i numeri». Matteo Salvini ha negato, poco prima di un comizio a Campli per le regionali, che l'indecisione di Di Maio sul voto per il caso Diciotti potesse inserirsi in una sorta di trattativa per avere il via libera per stoppare i lavori della Tav.

