Poliziotti firmano al gazebo per Salvini: aperta un'inchiesta

«Un atto di generosità e coraggio», chiosa l'esponente leghista, sul quale però la Questura di Ascoli Piceno ora vuole vederci chiaro anche perchè i due agenti erano, come testimoniano le divise, in servizio. «Ieri ho pubblicato questa foto», spiega nel post, «la foto di due agenti di polizia che con un atto di generosità e coraggio, nelle Marche hanno voluto sottoscrivere la raccolta firme a sostegno del ministro dell'Interno Salvini. Poche ore dopo l'ho cancellata per ragioni di privacy e per rispetto a quei due ragazzi, sapendo che c'era il rischio che venisse strumentalizzata da chi non vede l'ora di infangare il lavoro delle nostre Forze dell'Ordine. Cosa che è prontamente avvenuta». E correda la riflessione con lo scatto che ritrae un poliziotto in divisa piegato a firmare a un banchetto, e un altro in piedi che sembra aspettarlo. Le facce di entrambi sono state pixelate per non renderle riconoscibili.«Eppure quando i colleghi e le colleghe di quei due agenti vengono insultati o malmenati da spacciatori, clandestini, criminali o dai centri sociali nessuno muove un dito per esprimere indignazione», continua Arrigoni, che aggiunge: «quei due ragazzi hanno voluto manifestare la libertà di esprimere la loro opinione e la Lega e Matteo Salvini li tuteleranno in ogni sede». Da qui l'appello a far sentire loro il sostegno.