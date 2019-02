Cosa hanno detto Zingaretti, Martina e Giachetti alla Conversazione del Pd

In ordine hanno preso la parola i capigruppo Dem alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo. Subito dopo c'è stato un talk tra Frans Timmermans, candidato dei Socialisti europei alla presidenza della Commissione europea e Enrico Giovannini, fondatore e portavoce ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). Poi è stato il momento dei tre candidati alle primarie del Partito democratico: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Il dibattito è proseguito con interventi anche di quei candidati che non hanno ottenuto l'accesso alle fasi finali per scegliere il prossimo sgretario del Pd: Francesco Boccia, Maria Saladino e Dario Corallo.

GRAZIANO DEL RIO E L'IMPORTANZA DEL PD IN ITALIA

Tra i primi a prendere parola c'è stato Graziano Del Rio, capogruppo Pd alla Camera: «Ritengo sia bellissimo che il Partito democratico abbia la capacità di non lasciar decidere ad una azienda o a un capo chi si candida e chi no, lo lascia decidere agli iscritti». Poi ha proseguito attaccando Matteo Salvini: «Per eleggerlo a leader della Lega nel 2013 e nel 2017 hanno votato 10 mila persone: da noi hanno votato 190 mila iscritti. Quando dicono che loro sono il popolo e noi la casta ricordategli questi numeri. Nessun partito ha tanti amministratori e militanti come noi». Ma c'è stato spazio anche per l'autocritica: «È vero che stiamo affrontando una traversata nel deserto ma non siamo soli, abbiamo un grande popolo».

MAURIZIO MARTINA CHIEDE UNITÀ

«Siamo somma, non divisione». Questa la scritta sulle magliette indossate da Maurizio Martina, Matteo Richetti e tutti i sostenitori dell'ex ministro dell'Agricoltura del governo Renzi. «Siamo la mozione dell'unità», ha commentato Martina entrando nella sala dell'hotel Ergife di Roma dove si tiene la Conversazione nazionale.