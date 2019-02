La guida completa alle elezioni regionali 2019 in Abruzzo

LA CARTA DI FRATELLI D'ITALIA

Lo spirito indipendentista dei leghisti abruzzesi è durato poco. Non solo il partito del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, correrà accorpato nella coalizione di centrodestra, ma non è nemmeno riuscito a imporre un proprio candidato alla presidenza della Regione. A correre per quella poltrona sarà infatti il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio. Scelta apparentemente incomprensibile, dato che, a livello nazionale, il partito di Giorgia Meloni oltre ad arrancare viene cannibalizzato proprio dalla Lega di corso sovranista di Salvini. Basta però spulciare i risultati delle scorse elezioni abruzzesi per comprenderne le ragioni: alle Amministrative del 2017, nelle quali il centrodestra ha corso unito per la prima volta dopo 15 anni, Giorgia Meloni era riuscita a imporre nella corsa per la poltrona a sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, proveniente da Casapound. Una scelta coraggiosa, eppure quel candidato, che aveva fatto sorgere più di mal di pancia ai moderati, tanto tra le file del partito di Berlusconi, quanto in quelle dell'Udc, si era rivelato l'arma segreta per entrare nel fortino del centrosinistra con una sorprendente vittoria al secondo turno (53,52% a 46,48%) sull'esponente del Pd, Americo Di Benedetto. E dato che squadra che vince non si cambia, il medesimo tridente, con Fdi a rappresentarne la punta, era stato schierato per la partita di Teramo alle Comunali di giugno 2018: Giandonato Morra, coordinatore regionale Fdi, dopo aver vinto il primo turno (34,62% a 21,13%) aveva però perso il ballottaggio contro Gianguido D'Alberto (Pd).

DALLA LEGA AL POPOLO DELLA FAMIGLIA: LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA

Si comprende perché la coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Azione Politica, Popolo della Famiglia - Popolari per l'Italia e Udc-Dc-Idea abbia scelto di appoggiare Marsilio. Lo stesso partito di Salvini raccoglie rappresentanti che un tempo militavano in Alleanza Nazionale e nel Msi. Il risultato è una rappresentanza di destra più che di centrodestra, dove Fdi ci mette la faccia, la Lega il motore e Forza Italia resta trainata, tanto da avere avuto scarso peso nelle decisioni di rilievo. Lo stesso Berlusconi non si è ancora speso personalmente, preferendo mandare avanti il vicepresidente degli azzurri e presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani. Come se ad Arcore si desse già per persa questa partita tutta interna alla coalizione.