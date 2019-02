Cosa ha detto Di Battista sui tagli alla Rai e alla politica

NEL MIRINO DEL GOVERNO GLI STIPENDI DI FAZIO E VESPA

«Adeguamento dei contratti di Fazio e Vespa. Sono giornalisti e guadagnino come loro (massimo 240 mila euro lordi all'anno)». Si legge ancora nel post di Alessandro Di Battista. Secondo l'ex deputato grillino si tratta di una delle «cose fondamentali» da fare il prima possibile. Ma questo è solo un assaggio. Subito dopo il pentastellato ha stilanto una lista in sette punti in cui si prevedono tutti i tagli che lui e il Movimento 5 stelle avrebbe in mente per risanare i conti pubblici.