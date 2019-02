La malattia della sinistra è il neo-primitivismo

La quantità di conflitti che si stanno rovesciando sull’alleanza sovranisti-populisti sta mettendo a dura prova il governo. Forse è un gioco delle parti, forse ciascuno dei due contraenti ha interesse a porre fine al comune gioco di squadra (la Lega per capitalizzare i consensi, i 5 stelle per non perderne altri), forse il potere logora chi ce l’ha, come sempre. L’opposizione non sembra però avvantaggiarsi di questa situazione. Non sono fra quelli che sostengono che non vi sia opposizione. Da alcuni mesi c’è un risveglio sia dei partiti e partitini del centro-sinistra, sia soprattutto in aree politiche che vivono autonomamente nella sinistra.