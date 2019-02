Dalla convention Pd un’immagine assai sconfortante

Pensano, con qualche ragione, che Calenda con il suo attivismo miri più a promuovere se stesso che l’unione delle forze in campo. Il clima, insomma, non è di quelli che inducono all’ottimismo. Chi resta dentro al Pd lo fa perché ci crede, per buona volontà e forse per attaccamento alla sua storia, ma non sa immaginare un futuro che non sia fatto solo di slogan. Chi formalmente sta dentro ma nella sostanza è fuori lo tratta come un’impresa da liquidare. Possibilmente, in bonis.