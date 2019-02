Poliziotto firma al gazebo per Salvini: nuovo caso a Palermo

Domenica 3 febbraio è circolata una fotografia di due agenti in divisa intenti a firmare una petizione per la Lega ad Ascoli Piceno. Lo scatto, pubblicato su Instagram dal senatore della Lega Paolo Arrigoni riprendeva due poliziotti in divisa ad un gazebo a «sottoscrivere una raccolta firme a sostegno del ministro Salvini». «Un atto di generosità e coraggio», chiosava l'esponente leghista, sul quale però la Questura di Ascoli Piceno ora vuole vederci chiaro anche perché i due agenti erano, come testimoniano le divise, in servizio. Per questo la Questura del capoluogo marchigiano ha aperto «un'inchiesta amministrativa per l'accertamento dei fatti». «A me interessa che i poliziotti lavorino per difendere la sicurezza dei cittadini italiani, altre polemiche secondo me sono surreali», era stato il commento di Salvini alla vicenda. Il nuovo caso rischia di riaprire la polemica.