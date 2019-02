Cosa sapere delle Primarie Pd del 3 marzo 2019

MAURIZIO MARTINA IL MODERATO

Anche Maurizio Martina (qui la sua mozione #FiancoaFianco) potrebbe rivelarsi trasversale. Non a caso è stato prima bersaniano, poi cuperliano (sostenne Cuperlo contro Renzi alle primarie del 2013) da ministro e vicesegretario del Pd non ha risparmiato critiche nei confronti di Renzi (intervistato da Luca Telese per Panorama ha ammesso: «Riconosco i meriti della stagione che abbiamo alle spalle. Ma sono irrequieto per gli errori che abbiamo commesso. Non penso si possa dire: “Non abbiamo nulla di cui scusarci”»).

CHI SOSTIENE L'EX SEGRETARIO REGGENTE

Martina è sostenuto da numerosi parlamentari renziani o ex renziani (che lo hanno preferito a Minniti), tra cui Graziano Delrio, dal presidente del partito Matteo Orfini e da Tommaso Nannicini. Proprio Nannicini ha provato in più di una occasione a mettere una pezza alla critica ricorrente mossa dai suoi detrattori, vale a dire che sarebbe troppo buono («Uno così, Salvini se lo divora», dicono sottovoce parecchi dem). Al Foglio ha dichiarato: «C’è la voglia di una leadership diffusa e mite, per dirla alla Norberto Bobbio. Non dobbiamo per forza inseguire lo stile delle leadership machiste, urlate. Alla lunga la mitezza paga»). Si scommette insomma sul voto moderato, che in Italia è stata una costante per tutta la Prima e la Seconda Repubblica ma che oggi, con M5s e Lega a contendersi la maggioranza degli elettori, potrebbe apparire una mossa anacronistica.