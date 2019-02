Date e protagonisti dei processi a Silvio Berlusconi nel 2019

A Milano, invece - dove è in corso il processo Ruby Ter a carico di Berlusconi e altri 27 imputati per corruzione in atti giudiziari - i giudici della settima sezione penale hanno aggiornato l'udienza al prossimo 15 aprile per attendere la riunione del dibattimento con un'altra tranche del procedimento, che vede imputati l'ex premier e Roberta Bonasia. Anche in questo caso la difesa di Berlusconi, con l'avvocato Marco Cecconi, aveva chiesto al collegio un rinvio per consentire al Cavaliere di «partecipare in modo sereno alla campagna elettorale», ma i giudici hanno detto no, per il momento, a uno stop del processo. Allo stato, infatti, secondo il tribunale, la richiesta «non può essere presa in considerazione», anche perché, come hanno fatto notare i pm, la campagna elettorale «inizia 40 giorni prima delle elezioni e servono delle istanze documentate che precisino gli impegni effettivi». Tornando alle vicende baresi, dunque, solo a giugno si tornerà a parlare in tribunale delle serate di Berlusconi e Tarantini con attrici e ragazze immagine.

CHI C'È NELLE LISTE DEI TESTIMONI

Le 26 ragazze sono state tutte inserite nelle liste dei testimoni che potranno essere citati, al pari dello stesso Tarantini e di Guido Bertolaso, all'epoca capo della Protezione Civile, con il quale l'imprenditore barese avrebbe voluto entrare in affari tramite Berlusconi. I testimoni potrebbero comunque non essere mai citati, perché accusa e difesa sarebbero d'accordo per acquisire i verbali delle rispettive dichiarazioni, già rese durante le indagini e il "processo escort", attualmente pendente in Appello. Il processo milanese al leader di Forza Italia e agli altri imputati, tra cui molte Olgettine che sarebbero state pagate per non parlare delle serate a luci rosse ad Arcore, pur essendo cominciato oltre due anni fa, non è ancora entrato nel vivo. In attesa di riunire il procedimento con la tranche in cui sono imputati l'ex premier e Bonasia, vanno avanti le indagini 'integrative' aperte dopo la morte in una clinica svizzera dell'ex legale di Ruby, Egidio Verzini, che il 4 dicembre scorso parlò di 5 milioni di euro versati da Berlusconi a Karima El Mahroug attraverso una banca di Antigua.