Come è fatta e come funziona la card del reddito di cittadinanza

Il governo toglie il velo alla card e al sito per il reddito di cittadinanza, la misura bandiera del M5s inserita nel decretone con quota 100 per andare in pensione. «Ecco la prima card del reddito di cittadinanza della storia della Repubblica italiana, è la prima di circa 3 milioni di carte. Quella che vedete è la numero 1», ha detto il vicepremier Luigi Di Maio presentando la tessera con cui «si ristabilisce il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini». Lo Stato, ha ribadito, «torna amico dei cittadini» dopo «la batoste pro austerity». Una carta uguale in tutto e per tutto alla normale card Poste Pay, dello stesso colore giallo, con gli stessi loghi e senza alcun riferimento al reddito di cittadinanza (leggi quali sono le tappe per ottenere il reddito). Tutto per evitare che chi percepisce il beneficio «venga riconosciuto e discriminato». «Non vogliamo che ci siano discriminazioni», ha detto, «abbiamo lavorato con Poste Pay per fare in modo che sia una card uguale a quelle di Poste Pay». I cittadini potranno andare in Poste con la tessera per ritirare il reddito.