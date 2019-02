Salvini vorrebbe togliere i finanziamenti all'Anpi

Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha ipotizzato di ridurre i finanziamenti all'Anpi, associazione nazionale partigiani italiani, dopo le polemiche sulle posizioni negazioniste rispetto alla tragedia delle foibe. «È necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le stragi fatte dai comunisti nel dopoguerra» ha detto intervenendo sulle polemiche per il convegno "Foibe e fascismo" organizzato dall'Anpi il 10 febbraio a Parma e nel corso del quale è prevista la visione del video "La foiba di Basovizza: un falso storico". Anpi riceve, come molte altre associazioni, i finanziamenti relativi al 5 per mille. Gli enti locali, inoltre, possono finanziare progetti specifici che vedono coinvolti anche l'associazioni, ma non si parla di contributi che comunque, in ogni caso, non sono decisi né dal governo né dal ministero degli Interni in particolare.